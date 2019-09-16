Минкомсвязи решило убрать из закона ограничение «0+»

Категория «0+» может исчезнуть из возрастных маркировок информационной продукции в России. В дальнейшем число категорий может быть сокращено до трех, рассказал «Известиям» замминистра связи Алексей Волин.

Проект соответствующих поправок сейчас проходит общественное обсуждение. В дальнейшем, по словам Волина, планируется оставить в законодательстве только категории «6+», «14+» и «18+». Всю ответственность за неправильную маркировку министерство предлагает отменить.

Планируется, что изменения вступят в силу в апреле 2020 года.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 17 сентября.