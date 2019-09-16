Мировой рекорд по массовому сбору грибов установили под Рузой

Под Рузой в Московской области в минувшие выходные установили первый мировой рекорд по массовому сбору грибов. За два часа 50 человек собрали 227 их видов. Всего пять из них оказались несъедобными. Самый редкий вид — гриб омфалина. Обычно он произрастает на более северных территориях.

Организовал мероприятие председатель Союза грибников России Михаил Вишневский. По его словам, которые приводит «Подмосковье сегодня», отныне подобные массовые сборы будут проводиться и в других регионах страны, а каждые четыре года результаты будут публиковаться в Книге грибных рекордов. Это поможет собрать статистику по грибам определенной местности.

Кроме того, в планах — введение новых номинаций. Например, будут выбирать самый часто встречающийся вид или самого удачливого грибника.

В конце августа сообщалось, что в Московской области обнаружили грибы, внешне похожие на звезды.