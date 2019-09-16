Названа дата ратификации конвенции о правовом статусе Каспийского моря

Госдума 19 сентября рассмотрит вопрос ратификации конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщил первый вице-спикер нижней палаты российского парламента Александр Жуков.

Жуков отметил, что это «очень важная конвенция, внесенная президентом Российской Федерации», передает «РИА Новости».

12 августа ратифицировать конвенцию пообещал премьер-министр России Дмитрий Медведев. 30 июля документ внес на ратификацию в Госдуму президент России Владимир Путин.

В 2018 году главы стран «каспийской пятерки» подписали в казахстанском городе Актау конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Это исторический для региона документ, работа над которым велась более 20 лет. Он закрепляет за пятью государствами исключительные права на Каспийское море, ответственное освоение и использование его недр и других ресурсов.