Первокурсники устроили парад в центре Хабаровска

Парад российского студенчества в четвертый раз прошел в Хабаровске. В нем приняли участие не менее 5 тыс. первокурсников вузов и средних специальных учебных заведений города. Они собрались на площади Ленина и прошли по центральным улицам до Комсомольской площади.

Там первокурсники произнесли клятву российского студенчества перед представителями администрации города и руководителями учебных заведений.

Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», ради этого события движение на улице Муравьева-Амурского было перекрыто. Организовал парад студенчества Тихоокеанский государственный университет при поддержке Росмолодежи и мэрии Хабаровска.

Подобные парады российского студенчества проводятся в разных городах страны с 2002 года. Акция считается самым массовым посвящением в студенты в мире. В 2018 году в Хабаровске в параде первокурсников приняли участие около 4 тыс. человек.