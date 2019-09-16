Прямой эфир

Первокурсники устроили парад в центре Хабаровска

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Парад российского студенчества в четвертый раз прошел в Хабаровске. В нем приняли участие не менее 5 тыс. первокурсников вузов и средних специальных учебных заведений города. Они собрались на площади Ленина и прошли по центральным улицам до Комсомольской площади.

Там первокурсники произнесли клятву российского студенчества перед представителями администрации города и руководителями учебных заведений.

Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», ради этого события движение на улице Муравьева-Амурского было перекрыто. Организовал парад студенчества Тихоокеанский государственный университет при поддержке Росмолодежи и мэрии Хабаровска.

Подобные парады российского студенчества проводятся в разных городах страны с 2002 года. Акция считается самым массовым посвящением в студенты в мире. В 2018 году в Хабаровске в параде первокурсников приняли участие около 4 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Во Франции могли случайно сжечь пьяного студента вместе с мусором
Челябинск примет Всероссийский студенческий фестиваль ГТО

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019