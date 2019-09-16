Фельдшерско-акушерские пункты Кубани подключат к интернету к 2022 году

Все фельдшерско-акушерские пункты Краснодарского края подключат к интернету к 2022 году. Этот вопрос, а также общее развитие системы медицинской помощи, обсуждались на форуме по биотехнологиям «Биотехмед-2019». В его работе приняли участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев.

Во время пленарной сессии глава Минздрава отметила, что одной из основных национальных целей России является увеличение средней продолжительности жизни до 80 лет. Речью в частности, идет о работе по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. А, это, по словам Скворцовой, во многом зависит от совершенствования первичного звена медицинской помощи.

Так, в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика» все ФАПы будут подключены к интернету. Сейчас на Кубани действуют около 650 таких медпунктов пишет ИА «Кубанские новости».

В рамках нацпроектов в Краснодарском крае уделяют особое внимание профилактике детской смертности. Так, в 2019 году в регионе начнут строить детскую краевую больницу, которая должна стать ведущим центром помощи детям на всем юге России.

Ранее сообщалось, что в поликлиники 16 районов Краснодарского края доставили новое детское медицинское оборудование. В частности первые 20 аппаратов УЗИ нового поколения появились в поликлиниках Тихорецка, Курганинска, станиц Павловской и Красноармейской. Еще 18 аппаратов УЗИ привезут до конца года.