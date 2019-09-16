Получены цветные снимки открытой крымским астрономом межзвездной кометы

Обсерватория Gemini получила четыре цветных изображения межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov), открытой крымским астрономом. Снимки получены при помощи спектрографа, установленного на телескопе, расположенном на Гавайских островах.

На снимках четко виден хвост кометы. Это первый случай, когда его удалось так зафиксировать у объекта, прилетевшего из-за пределов Солнечной системы, передает «Российская газета».

12 сентября стало известно, что инженер первой категории, сотрудник Крымской астрономической станции МГУ Геннадий Борисов открыл первую межзвездную комету. Ранее такие объекты никогда не обнаруживались. Находке присвоили имя на сайте Центра малых планет Международного астрономического союза.

По словам астронома, он проводит наблюдения только на самостоятельно сделанных телескопах. Полгода назад он создал аппарат, с помощью которого в середине августа открыл марс-кроссер (астероид, пересекающий орбиту Марса), а в конце месяца — комету.