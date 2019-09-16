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Синоптики не ждут в Приморье тропический шторм Piepan

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Тропический шторм Piepan, который сформировался в Тихом океане, не сможет дойти до берегов Приморского края. Он движется в северном и северо-западном направлении со скоростью 10 км/ч.

По словам сотрудников портала «Примпогода», которые приводит Vostokmedia, шторм, скорее всего, не дойдет и до Японии, он ослабеет и превратится в циклон.

11 сентября сообщалось, что власти Мексики оценили ущерб от тропического шторма «Фердинанд» в $380 млн. Он повредил около 400 зданий школ на северо-востоке страны.

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