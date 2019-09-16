Павильоны «Здоровая Москва» будут работать в парках до начала октября

Павильоны «Здоровая Москва» в столичных парках будут работать до начала октября. Об этом 16 сентября сообщил мэр города Сергей Собянин на странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам чиновника, не все желающие успели пройти бесплатную диспансеризацию. Он уточнил, что для прохождения обследования необходимо иметь при себе паспорт или водительские права. Процедуры займут по времени не больше часа, а результаты анализов поступят на электронную почту пациента, уточняет агентство городских новостей «Москва».

Как напоминает «Федеральное агентство новостей», диагностика проводится каждый день с 8:00 до 22:00. Там же можно сделать прививку от гриппа. Целью проекта является формирование у горожан активного и здорового образа жизни. С момента открытия медицинских павильонов свое здоровье проверили уже около 400 тыс. человек, ежедневно медики осматривают по несколько тысяч москвичей.