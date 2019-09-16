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В Крыму обнаружили тело пытавшегося спасти брата подростка

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В Крыму обнаружили тело 15-летнего подростка, который почти неделю назад пытался спасти тонущего старшего брата во время шторма и пропал. Об этом понедельник, 16 сентября, сообщили в в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

«Тело подростка обнаружили на пляже «Дельфин» в районе поселка Маяк», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Следственный комитет 11 сентября начал проверку по факту исчезновения подростка.

Инцидент произошел 10 сентября в поселке Маяк в Керчи в районе пансионата «Прибой». По словам очевидцев, один из братьев — 22-летний — пошел купаться и начал тонуть. Младший поспешил ему на выручку. В итоге старшего вытащили из воды прибывшие сотрудники МЧС, а 15-летнего подростка унесло в море. Спасатели отметили, что в момент происшествия было сильное волнение на море — штормовое предупреждение было объявлено по всему побережью Крыма.

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