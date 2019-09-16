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Капремонт проблемного коллектора завершили в Кургане раньше срока

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В Кургане капитальный ремонт канализационного коллектора на Омской улице завершили на две недели раньше срока. Полосы для движения в обе стороны открыли 16 сентября, однако скоро здесь начнется укладка асфальта.

«Подрядчик АО «Водный Союз» покидает улицу Омскую, выполнив все необходимые работы по укладке чернового покрытия», — сообщили «Ура.ру» в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

По словам директора компании Владимира Овсянникова, один из самых аварийных участков в городе заменен. Срок службы новой трубы составляет 50 лет.

Подрядчик также подготовил улицу к нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В пресс-службе городской администрации агентству рассказали, что во время укладки асфальта движение здесь будет реверсивным. Работы планируется завершить к 15 октября.

Ранее сообщалось, что в Кургане отремонтируют одну из самых проблемных в городе дорог. На разработку проекта капремонта проходящей через улицы Загорная и 2-я Часовая дороги направят около 8,5 млн рублей.

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