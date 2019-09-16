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Праздник винограда проведут в Пензенской области

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Садоводы Пензенской области продемонстрируют урожай винограда. Участники праздника смогут продегустировать ягоды и узнать о современных агротехниках.

Праздник винограда состоится в Пензе в библиотеке им. В.Г. Белинского. Свой урожай представят дачники, садоводы и участники библиотечного клуба по интересам «Встреча». Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».

Участники ознакомятся со специальной литературой, узнают мнение специалистов, обменяются материалами для посева, а также устроят дегустацию винограда. Праздник состоится 20 сентября.

Ранее сообщалось, что в Сочи проведут международный фестиваль бейсджампинга. Участники будут прыгать с парашютом с самого длинного подвесного моста в России.

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