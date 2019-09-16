Московский зоопарк перешел на сокращенный режим работы

Московский зоопарк с 16 сентября перешел на новый режим работы из-за сокращения светового дня. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы 16 сентября.

Теперь зоосад будет открыт для посетителей с 9:00 до 20:00. Билеты будут продаваться в кассах с 9:00 до 19:00, в это же время можно будет зайти в зоопарк. Кроме этого, изменится режим работы Детского зоопарка: гостей он будет принимать с 9:00 до 19:00, а билеты можно будет приобретать с 9:00 до 18:00, отмечает агентство городских новостей «Москва». Таким образом, общее время работы зоопарка сократится на 2,5 часа.

Кроме этого, с 16 сентября к переезду в зимний вольер начали готовить карликового бегемота Ксюшу. Также в тепло переселят и других теплолюбивых животных: кошачьих лемуров, равнинного тапира, дикдиков Кирка, черных антилоп, борнейских и суматранских орангутанов, азиатских слонов.

В то же время остальные животные утепляются по-своему. Например, летний мех овцебыков и волков, песцов, енотовидных собак, манула меняется на более густой и теплый. По словам представителя зоопарка, большие панды Диндин и Жуи, напротив, ждут холодов, поскольку эти животные не очень любят жару, хоть и не ощущали от нее дискомфорта благодаря специальной климатической системе в вольере. Благодаря теплому и густому меху морозы пандам не страшны, уточняет РИАМО. По прогнозам специалистов, во второй половине сентября в спячку погрузятся сурки.

В конце августа Московский зоопарк опубликовал видео c резвящимися пандами.