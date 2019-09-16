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Фасады Дома офицеров отремонтируют в Томске

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В Томске подрядчик начал ремонт фасадов Дома офицеров на проспекте Ленина. На эти цели из региональной казны выделено 752 тыс. рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации. До 25 октября нужно обновить двери, завершить штукатурные и малярные работы. Также в плане замена крыши и водосточных труб.

«Помимо этого подрядчик выполнит реставрационные работы: очистит архитектурные детали Дома офицеров от загрязнений и отреставрирует кирпичную кладку», — цитирует пресс-служба директора Центра по охране и использованию памятников истории и культуры Евгения Корниенко.

Во время ремонта здание будет функционировать в обычном режиме, передает РИА «Томск». Дом офицеров построен на рубеже XIX-XX веков архитектором Константином Лыгиным, является памятником архитектуры федерального значения.

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