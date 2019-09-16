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Фильм о народах Поволжья снимут в Удмуртии

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В Удмуртии запишут аудиовизуальную книгу о народах Поволжья. Она станет частью энциклопедии о культуре и традициях народов.

В фильме будут сниматься творческие коллективы, театр песни и танца «Айкай», инструментальные ансамбля и мастера, создающие глиняные игрушки. Об этом сообщает ИА «Сусанин». После работы в Удмуртии съемочная группа отправился в Пермский край и Кировскую область.

Проект реализует центр социального и межкультурного партнерства «Содружество» и Самарское отделение гильдии межэтнической журналистики. Результатом станет энциклопедия «Возвращение к истокам», в которую войдут 14 фильмов о культуре и традициях народов Поволжья.

Проект будет презентован в декабре 2019 года.

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