Жительница Благовещенска купила мороженое с осколками

Жительница Благовещенска приобрела мороженое с осколками пластика. Девушка заметила их, когда уже съела половину порции фруктового лакомства.

Как рассказала сама пострадавшая в интервью Амурской службе новостей, в общей сложности ей попались четыре осколка. Пластик напоминал крышку от холодильника, которой закрывают мороженое.

Продукт она купила в одном из киосков в центре города. Возвращаться туда и предъявлять испорченный продукт она не стала.

Агентство напоминает, что жители Благовещенска нередко находят в продуктах инородные предметы. В частности, куски металла находили в колбасе, хлебе, ветчине и даже в пряниках. Также в сладостях обнаруживалось стекло и волосы.