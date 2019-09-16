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Парковку напротив алкомаркета запретят во Владивостоке

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На одной из улиц Владивостока в ближайшие дни появится еще один знак, запрещающий парковку. Речь идет об улице Суханова, на которой находится магазин алкогольных и прочих напитков. Там нередко образуется пробка из-за желающих остановиться и совершить покупки.

Как отмечает ИА PrimaMedia со ссылкой на мэрию, от улицы Лазо до улицы Луцкого будут установлены знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». В городском управлении дорог и благоустройства объяснили, что это необходимо для «обеспечения безопасности жизни и здоровья жителей» и «беспрепятственного проезда оперативных служб».

У водителей, между тем, разное мнение насчет будущих нововведений. Многие видят в этом очередной повод для сбора штрафов и напоминают о так и не решенной проблеме с парковками в городе.

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