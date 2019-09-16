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Власти Севастополя выдадут гранты предпринимателям на 30 млн рублей

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В Севастополе стартовал приём заявок на выдачу грантов для молодежи по программе «Легкий старт». Начинающие предприниматели в возрасте до 35 лет могут получить 300 тыс. рублей. Это в три раза больше, чем до июня 2019 года.

«Основное условие получения гранта — подготовка и предоставление бизнес-проекта. Единовременно заявитель имеет право представить только один проект», — сообщает пресс-служба правительства города.

В этом году севастопольские власти намерены раздать в качестве грантов для молодых бизнесменов в общей сложности 30 млн рублей, отмечает онлайн-газета «Новый Севастополь».

Напомним, количество компаний в России за три года сократилось на 17% и вернулось к значениям 15-летней давности. Численность юрлиц уменьшилась более чем на 800 тыс., подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (исследование есть в распоряжении «Известий»).

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