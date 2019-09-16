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Жителей Калининграда предупредили о разводке мостов

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В Калининграде планируется ночная разводка мостов. Водителей и пешеходов попросили учитывать изменения в движении по городу.

Разводка мостов состоится в ночь на 17 сентября. Она необходима для прохождения судов в сторону Полесска. Об этом сообщает Калининград.Ru.

Планируется разводка мостов Высокий на улице Октябрьской и Юбилейный на улице Эпроновской. Движение будет закрыто с 23:00 16 сентября до 5:00 17 сентября.

Ранее сообщалось, что власти Калининграда намерены развивать трамвайное движение. Развитие сети позволит увеличить скорость передвижения по городу в два-три раза.

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