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В РФ призвали «не нагнетать страсти» вокруг Ирана после атак дронов в Саудовской Аравии

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В Министерстве иностранных дел России порекомендовали не делать поспешных выводов относительно виновных в атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии и не использовать эту ситуацию «для нагнетания страстей» вокруг Ирана. Об этом говорится в официальном заявлении МИДа, опубликованном на сайте ведомства.

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«Настоятельно рекомендуем не спешить с выводами о том, кто осуществил эту атаку на саудовские НПЗ. Считаем контрпродуктивным использовать произошедшее для нагнетания страстей вокруг Ирана в русле известной линии США», — указано в сообщении.

В ночь на 14 сентября СМИ сообщили о пожаре на территории нефтяного завода Saudi Aramco. Позже стало известно, что последователи «Ансар Алла» с помощью десяти дронов атаковали нефтяные объекты в районах месторождений Абкайк и Хурайс на востоке Саудовской Аравии.

Повстанцы взяли на себя ответственность за случившееся.

Позднее в тот же день агентство Bloomberg сообщило, что Саудовская Аравия наполовину сократила нефтедобычу после удара по нефтяным комплексам Saudi Aramco. Предприятие урезало добычу на 5 млн баррелей в сутки. В понедельник, 16 сентября, объемы были частично восстановлены.

Власти США обвинили в этих атаках Иран. Президент США Дональд Трамп также заявил, что у страны есть предположения, кто может стоять за нападением. Сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил обсудить возможность ударов по иранским нефтяным объектам, если Тегеран «продолжит провокации». МИД Ирана назвал эти обвинения ложью.

В Йемене пятый год идет вооруженный конфликт между хуситами и войсками поддерживаемого Саудовской Аравией президента страны Абд Раббо Мансура Хади.

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