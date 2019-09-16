Более 4 тыс. утят прилетели из Франции в Красноярский край
Племенных утят доставили в Красноярск из Франции. На борту грузового самолета, приземлившегося в аэропорту «Красноярск», прибыли 4560 племенных птиц.
Как сообщает ИА KrasnoyaskMedia со ссылкой на краевое управление Россельхознадзора, утята предназначены для разведения и выращивания сельскохозяйственных птиц в Новосибирской области.
Утята уже отправились в пункт назначения — ветеринарный осмотр и контроль сопроводительных документов в пункте пропуска красноярского аэропорта не выявил никаких нарушений.