Карантин по бешенству ввели в Татарстане

В одном из сел Татарстана ввели карантин в связи с угрозой распространения бешенства. Соответствующий указ подписал глава республики Рустам Минниханов.

Заболевшие животные были обнаружены на территории села Мордовская. По данным специалистов, существует вероятность распространения вируса в других населенных пунктах. В связи с этим принято решение о введении карантина. Об этом пишет InKazan.ru.

Ограничительные мероприятия могут быть сняты спустя два месяца после выявления последнего случая болезни. Во время карантина запрещена торговля домашними животными, их вывоз за пределы карантинной зоны, а также отлов диких животных.

Ранее сообщалось, что в Татарстане был зафиксирован рост числа случаев бешенства. С начала года выявлено 13 фактов заболевания в девяти районах. В Роспотребнадзоре связали ситуацию с появлением очагов заболевания в дикой природе и увеличением числа бездомных животных.