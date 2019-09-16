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Пожар в вирусологическом центре Новосибирска ликвидирован

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пожар в вирусологическом центре «Вектор» в Новосибирске ликвидирован. Об этом 16 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на мэра наукограда Кольцово Николая Красикова.

«Пожар локализован и ликвидирован», — заявил Красиков.

Ранее 16 сентября стало известно, что в вирусологическом центре «Вектор» Новосибирской области произошел хлопок газа при проведении плановых ремонтных работ. В результате взрыва пострадал один человек. Его доставили в больницу с ожогами нижних конечностей.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» представляет собой один из крупнейших в России и мире центров изучения вирусов. Там проводятся исследования возбудителей особо опасных и социально значимых вирусных инфекций и разработка методов борьбы с ними.

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