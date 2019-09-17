«Оно» всё еще здесь: хоррор продолжает лидировать в российском прокате

Танцующий клоун Пеннивайз может быть доволен собой. Сиквел фильма ужасов «Оно» по роману Стивена Кинга сохранил лидерство в российском прокате. По данным ЕАИС, его сборы за уикенд составили более 200 млн рублей, а совокупная касса почти достигла суммы в 900 млн. На втором месте оказался фильм «Стриптизёрши» с Дженнифер Лопез в главной роли. Жанровый микс авантюрной комедии, триллера, социальной сатиры и драмы обычно не достигает таких результатов, но фильм презентовался публике как легкое, ироничное, не лишенное жесткости кино с элементами эротики. Итог — 59 млн рублей за уикенд.

В целом, как отметила в беседе с «Известиями» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова, несмотря на большое количество премьер, посещаемость российских кинотеатров в прошедший уикенд была низкой.

— Учитывая, что летний сезон оказался самым успешным по сборам за последние годы, упрекнуть зрителя не в чем. Он внимательно отнесся как к новинкам проката, так и к картинам, уже успевшим прозвучать, — пояснила она. — Что до лидерства «Оно 2» — фильм забрал часть кассы у «Стриптизёрш». Аудитория этих двух разных проектов пересекается, совпадает и возрастной ценз — 18+. И новому дерзкому авантюрному хиту публика предпочла концептуальный хоррор. Но у «Стриптизёрш» еще есть шанс набрать ход, уверена, зритель не упустит возможность увидеть блистающую Джей Ло на большом экране.

Экранизация бестселлера Донны Тартт «Щегол» не раз называлась различными киноизданиями в числе самых ожидаемых фильмов года. Но картина в итоге получила сдержанные отзывы критиков и стартовала с низкими показателями. В США она провалилась вовсе, собрав $2,6 млн и заняв восьмое место в десятке лидеров по кассе. В России у нее третье место и касса в 34 млн рублей, но от фильма всё равно ожидали большего.

— «Щегол» был наиболее ожидаемым и интригующим релизом недели: все уже успели прочитать и полюбить роман Донны Тартт и фантазировали на тему, как это будет в кино, — сказала Ольга Зинякова. — А для тех, кто не читал книгу, многообещающе выглядел каст. Конечно, касса «Щегла» в первый уикенд виделась иной. Критика разделилась — кому-то экранизация кажется удачной, кто-то считает, что книга лучше. Но зрителю этого недостаточно, важно иметь свое мнение, а для этого нужно посмотреть «Щегла», пока он не сошел с больших экранов.

Российская комедия с Владимиром Вдовиченковым и Ириной Пеговой «Дорогой папа» собрала 22 млн рублей и, таким образом, оказалась на четвёртом месте, а на пятом, совсем рядом, с показателем в 19 млн, расположился другой отечественный релиз, авторская лирическая ретродрама «Одесса» Валерия Тодоровского. Это ее второй уикенд, и падение сборов менее чем в два раза, свидетельствует об интересе публики к фильму. Отдельно Ольга Зинякова отметила внимание аудитории к отреставрированной версии хроникальной ленты Дзиги Вертова «Годовщина революции», которая также стартовала в ограниченном прокате на прошлой неделе.

— Мы очень гордимся выпуском этого фильма в рамках проекта КАРО.Арт. Это эстетская картина, шедевр отечественной кинематографии, и очень радует, что зритель активно интересуется такими фильмами и с удовольствием ходит на них. В случае «Годовщины революции» проект во многом говорит сам за себя — это эксклюзив, восстановленный шедевр, — подчеркнула киноэксперт.

В ближайший уикенд зрителей ожидает выход «Тайны печати дракона» — продолжения рекордсмена российского проката «Вий». Это российско-китайская копродукция, где сыграли Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан. Ещё одна звезда боевиков Сильвестр Сталлоне появится в своей знаковой роли в фильме «Рэмбо: Последняя кровь». Также стоит обратить внимание на громкие авторские картины: Yesterday Дэнни Бойла, «Между нами музыка» Терренса Малика, «Зеровилль» Джеймса Франко и «Воскресенье» Светланы Проскуриной.