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Жительница Брянска лишилась 197 тыс. рублей при продаже стиральной машины

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Жительница Советского района Брянска стала жертвой мошенников и лишилась 197 тыс. рублей при попытке продать стиральную машину. Об этом сообщает сайт ГУ МВД России по Брянской области.

По словам 32-летней женщины, на объявление о продаже стиральной машины откликнулся неизвестный. Не торгуясь, он предложил сразу перевести запрашиваемую сумму на счет продавца. Выполнив все указания собеседника, потерпевшая перевела со своей карты 197 тыс. рублей, пишет интернет-газета «Брянские новости».

По информации регионального МВД, за прошедшую неделю в правоохранительные органы поступило 21 заявление от потерпевших брянцев. Общая сумма ущерба составляет около 1,17 млн рублей.

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