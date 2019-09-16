Новое оборудование поступило в онкодиспансер Рязани

Эндоскопическое оборудование поступило в онкологический диспансер в Рязани. Оно будет использоваться для диагностики и во время операций.

В распоряжение врачей поступило шесть видеоэндоскопов. Закупка состоялась в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Гастроскопы, бронхоскопы и колоноскопы будут использоваться для исследований и эндоскопических манипуляций и операций. Об этом сообщает РИА «7 новостей».

Толщина гастроскопа составляет всего 5 мм, это в два раза меньше стандартного размера. Такую технику возможно применять для стентирования.

В минздраве уточняют, что эндоскопические методы позволяют выявлять заболевания на ранних стадиях, когда пациента можно полностью излечить. Эндоскопическое отделение принимает порядка 300 пациентов в месяц.