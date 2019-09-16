Прямой эфир

Новое оборудование поступило в онкодиспансер Рязани

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эндоскопическое оборудование поступило в онкологический диспансер в Рязани. Оно будет использоваться для диагностики и во время операций.

В распоряжение врачей поступило шесть видеоэндоскопов. Закупка состоялась в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Гастроскопы, бронхоскопы и колоноскопы будут использоваться для исследований и эндоскопических манипуляций и операций. Об этом сообщает РИА «7 новостей».

Толщина гастроскопа составляет всего 5 мм, это в два раза меньше стандартного размера. Такую технику возможно применять для стентирования.

В минздраве уточняют, что эндоскопические методы позволяют выявлять заболевания на ранних стадиях, когда пациента можно полностью излечить. Эндоскопическое отделение принимает порядка 300 пациентов в месяц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бригада врачей для помощи тяжелобольным детям создана в Сургуте
Врачам в Липецкой области предложили выплачивать по 1 млн рублей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019