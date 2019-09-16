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Новый сайт Росстата подвергся DDoS-атаке

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Фото: ТАСС/DPA/Silas Stein
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Сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат) подвергся DDoS-атаке с 10:00 до 12:00 мск в понедельник, 16 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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«В настоящее время обновленный сайт Федеральной службы государственной статистики работает неустойчиво», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Уточняется, что департамент информационных технологий Росстата принимает все необходимые меры для восстановления его работоспособности.

Новый сайт ведомства был запущен летом 2019 года. До 13 сентября он работал в тестовом режиме по адресу www.new.gks.ru, а 14 сентября Росстат полностью перешел на новую версию сайта.

14 августа DDoS-атаке подверглись интернет-приемная главы Крыма, портал и электронная почта правительства республики. В пресс-службе крымского министерства внутренней политики, информации и связи сообщили, что хакерская атака предпринималась с иностранных IP-адресов.

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