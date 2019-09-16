Прямой эфир

Самый протяженный в РФ угольный конвейер начали строить на Сахалине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Сахалине в Углегорском районе начались подготовительные работы к строительству магистрального угольного конвейера «Солнцевский угольный разрез – угольный морской порт «Шахтерск». Он появится в рамках реализации проекта «Восточной горнорудной компании». Объект должен стать самым протяженным в России и одним из самых передовых в мире, в том числе по экологическим параметрам.

Как пишет ИА SakhalinMedia, сейчас перед специализированными подрядными организациями стоит задача подготовить трассу конвейерной линии к укладке фундамента и монтажу оборудования. На некоторых участках трассы необходимо проложить дороги и построить площадки для складирования оборудования. Далее начнутся непосредственно строительные работы.

В конкурсе проектов по поставкам оборудования для конвейера выиграла французская компания RBL-REI SA. Она является одним из лидеров в области инжиниринга подобных систем. Предполагается, что конвейерная галерея будет закрытого типа. Это необходимо для снижения воздействия на экологию. В местах погрузки угля установят аспирационную систему с использованием современного пылеулавливающего оборудования.

По планам по итогам 2019 года объем добычи и отгрузки угля на территории Углегорского района составит 10 млн т. Это на на 2,5 млн т больше показателя 2018 года. В перспективе компания должна выйти на добычу и отгрузку 20 млн т угля в год.

Проект реализуется в режиме Свободного порта Владивосток. Общий объем расходов составляет порядка 7 млрд рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Острова для инвестиций: Россия продолжит развивать Курилы
В общей сложности в Дальний Восток за три года вложат 94 млрд рублей из федерального бюджета
За деньгами и за запахом тайги: можно ли остановить отток людей из Арктики
Как малый бизнес может решить местные проблемы и что может стать «удочкой» для коренного населения

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019