Самый протяженный в РФ угольный конвейер начали строить на Сахалине

На Сахалине в Углегорском районе начались подготовительные работы к строительству магистрального угольного конвейера «Солнцевский угольный разрез – угольный морской порт «Шахтерск». Он появится в рамках реализации проекта «Восточной горнорудной компании». Объект должен стать самым протяженным в России и одним из самых передовых в мире, в том числе по экологическим параметрам.

Как пишет ИА SakhalinMedia, сейчас перед специализированными подрядными организациями стоит задача подготовить трассу конвейерной линии к укладке фундамента и монтажу оборудования. На некоторых участках трассы необходимо проложить дороги и построить площадки для складирования оборудования. Далее начнутся непосредственно строительные работы.

В конкурсе проектов по поставкам оборудования для конвейера выиграла французская компания RBL-REI SA. Она является одним из лидеров в области инжиниринга подобных систем. Предполагается, что конвейерная галерея будет закрытого типа. Это необходимо для снижения воздействия на экологию. В местах погрузки угля установят аспирационную систему с использованием современного пылеулавливающего оборудования.

По планам по итогам 2019 года объем добычи и отгрузки угля на территории Углегорского района составит 10 млн т. Это на на 2,5 млн т больше показателя 2018 года. В перспективе компания должна выйти на добычу и отгрузку 20 млн т угля в год.

Проект реализуется в режиме Свободного порта Владивосток. Общий объем расходов составляет порядка 7 млрд рублей.