Эксперт рассказал о правилах покупки меда

Определить, заражен мед пестицидами или нет, можно только в лаборатории. Прежде чем продавать его, пчеловоды обязаны сдавать его на анализ, рассказал в понедельник, 16 сентября, председатель Союза пчеловодов-промышленников Таможенного союза Дмитрий Николаев.

«Поэтому безопасно покупать мед только у пчеловодов и торговцев, у которых есть сертификат, разрешающий его продажу», — цитирует его сайт aif.ru

Ранее президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов заявил, что после массовой гибели пчел в ряде регионов страны придется уничтожить произведенный ими мед, оказавшийся зараженным пестицидами. Опасными для здоровья людей также могут быть плоды растений, которые насекомые опылили.

«В 95% случаев пчелы с нектаром, зараженным пестицидами, погибают, не долетая до улья», — рассказал Николаев.

По его словам, защищая свое жилище, здоровые пчелы выносят из улья зараженных собратьев, чтобы они умирали вне дома. Но пестициды всё равно проникают в улей: пчелы приносят их на своих лапках вместе с пыльцой.

13 сентября пресс-служба администрации Липецкой области сообщила, что пасечникам начали выплачивать компенсации за гибель пчел от пестицидов. Помощь оказана 97 пчеловодам. Общая сумма компенсаций составила более 9 млн рублей.