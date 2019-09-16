«Ночь китов» устроят в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске в парке культуры и отдыха имени Гагарина в субботу, 21 сентября, состоится «Ночь китов». Так будет называться акция, которая пройдет в рамках природоохранного праздника «Всемирный день морей».

Просветительское мероприятие организуют для любителей природы всех возрастов. Участникам праздника расскажут о морских млекопитающих, их жизненных трудностях, влиянии человека на океан, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу клуба «Бумеранг», который организует праздник. Также в числе организаторов группа помощи животным «Друзья океана», волонтерский комитет компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» и Центр детско-юношеского туризма Южно-Сахалинска.

По словам их представителей, главная цель «Ночи китов» — обратить особое внимание на использование одноразового пластика и попытаться сократить количество пластикового мусора в жизни. Агентство отмечает, что на чайной станции, которая будет открыта в рамках праздника, можно будет получить угощение только в многоразовую чашку или термос.

Ранее сообщалось, что в Москве на ВДНХ до 2 октября будет проходить XIII Международный фестиваль дикой природы «Золотая черепаха».