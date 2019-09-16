Путин назначил нового посла России в Албании

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Афанасьева послом России в Республике Албания. Соответствующее распоряжение российского лидера опубликовано на официальном портале правовой информации в понедельник, 16 сентября.

Новый посол служит в системе МИД с 1980 года. В разные годы работал на различных дипломатических должностях, в том числе занимал пост советника посольства России во Франции, директора Департамента информационного обеспечения внешнеполитического ведомства. С 2005 по 2010 год занимал должность посла России в Эфиопии и по совместительству являлся постпредом России при Африканском союзе.

Другим указом Путин освободил от соответствующей должности предшественника Афанасьева, Александра Карпушина. В конце марта этого года его и еще одного российского дипломата Албания объявила персонами нон грата. Республика сделала это вслед за странами Евросоюза (ЕС), которые выслали сотрудников российских дипмиссий в связи с «делом Скрипалей».

«Деятельность высылаемых дипломатов не соответствует их дипломатическому статусу», — приводит Албанское телеграфное агентство слова соответствующего заявления албанского МИДа.

27 марта США и некоторые страны ЕС объявили о высылке более 100 сотрудников российских дипмиссий в связи с «делом Скрипалей».

Британский шпион и бывший полковник Главного разведуправления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в одном из парков в городе Солсбери в Великобритании. Британская сторона обвиняет в покушении на отца и дочь Россию, считая, что их отравили нервно-паралитическим ядом. Москва опровергает все обвинения. В ответ на высылку из Великобритании российских дипломатов российская сторона выслала более 20 сотрудников британской дипмиссии в России.