Мультфильм о главной святыне Приамурья показали на медиафоруме в ЕАО

В Биробиджане в рамках второго Дальневосточного православного медиафорума «Доброе слово» показали анимационный фильм «Священная земля под сенью Албазинской».

Он повествует об освоении русскими Дальнего Востока в XVII веке, а также о первом казачьем поселении на реке Амур — Албазинском воеводстве. Его крепостной вал сохранился до наших дней.

Кроме того, работа посвящена главной святыне Приамурья иконе Божией Матери «Слово плоть бысть», которая называется Албазинская.

Мультфильм создали при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018-2019» Фонда поддержки государственных и просветительских инициатив «Соработничество». Свое благословение дал Архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем, пишет ИА EAOMedia.