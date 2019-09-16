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Гитарист «Ленинграда» назвал пиаром жалобу чиновницы на мат на концерте

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Гитарист группы «Ленинград» Дмитрий Гугучкин прокомментировал информацию о том, что посетительница концерта в Ростове-на-Дону пожаловалась в полицию из-за прозвучавшего со сцены мата. По его мнению, женщина подала заявление на лидера группы Сергей Шнурова ради пиара.

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«Два с лишним часа 46 тыс. ростовчан были счастливы, довольны и рады присутствовать на этом мероприятии. Если кому-то что-то не понравилось, что мы можем сделать? Не все люди одинаковы», — сказал гитарист в интервью РБК в понедельник, 16 сентября.

О жалобе на Шнурова сообщалось ранее в понедельник. В полицию обратилась чиновница управления Министерства культуры России по Южному федеральному округу.

В марте 2019 года Сергей Шнуров заявил о роспуске «Ленинграда» после завершения финального стадионного тура коллектива. В рамках гастролей запланировано девять концертов, последний из которых состоится 1 декабря в Челябинске.

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