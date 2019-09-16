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Охотник подстрелил односельчанина в Омской области

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В Горьковском районе Омской области 28-летний житель села Корасево подстрелил своего знакомого во время ночной охоты. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, охотник с ружьем 16-го калибра услышал шорох в кустах, выстрелил и попал в 27-летнго односельчанина. Мужчина был госпитализирован в больницу с повреждениями грудной клетки, живота и левой руки. Сейчас он находится в реанимации, уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Установлено, что огнестрельное оружие на учете не состоит. Вместе с гильзой оно было изъято.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Организована проверка, по результатам которой полицейские смогут квалифицировать статью и предъявить обвинение.

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