Макгрегор намекнул на возвращение в октагон 14 декабря

Бывший чемпион UFC в легком весе ирландец Конор Макгрегор намекнул на свое возвращение в октагон. Об этом спортсмен написал на своей официальной странице в Twitter 16 сентября.

«Дублин, 14 декабря», — приводит «Спорт-Экспресс» слова ирландца.

Отмечается, что на 15 декабря запланирован турнир UFC 245, однако он будет проводиться в американском Лас-Вегасе. В последний раз Макгрегор выходил на октагон в октябре 2018 года, когда проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в ходе турнира UFC 229. Впоследствии он неоднократно заявлял о желании провести с российским бойцом бой-реванш.