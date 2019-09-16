Женщина погибла в аварии с двумя машинами и лосем в Карелии

В Кондопожском районе Карелии автомобиль сбил выбежавшего на дорогу лося, а затем столкнулся с другой машиной. От полученных травм на месте аварии скончалась 55-летняя женщина. Пострадали еще четыре человека, среди них семилетний мальчик.

ДТП случилось вечером 15 сентября на 498-м километре трассы «Кола». Водитель автомобиля Kia ехал в сторону Петрозаводска и наехал на лося, внезапно оказавшегося на проезжей части. После столкновения машина осталась на встречной полосе, в нее врезался автомобиль Toyota, отмечает ИА «Карелinform». По факту аварии проводится проверка.

Как сообщалось в конце июня, Министерство внутренних дел России будет добиваться нулевой смертности на российских автомобильных дорогах к 2030 году. По данным ГИБДД, это показатель в 2018 году сократился на 4,6%.