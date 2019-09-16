Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Большой Туле

В Большой Туле столкнулись две легковые иномарки. Погиб один из водителей, также пострадали двое детей. Об этом сообщает УГИБДД России по Тульской области.

Авария произошла в воскресенье, 15 сентября, на 160-м км автодороги «Крым». Легковой Renault под управлением 79-летнего мужчины врезался в Volkswagen, пишет газета «Тульские известия».

В результате столкновения водитель Renault скончался на месте. Также пострадали четырехлетний мальчик и 15-летняя девочка, которые находились во второй иномарке. Они были госпитализированы с различными травмами.

15 сентября в Ишиме (Тюменская область) внедорожник врезался в павильон на торговой базе «На Ковровой». Погибла 61-летняя женщина-продавец.