Прямой эфир

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Большой Туле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Большой Туле столкнулись две легковые иномарки. Погиб один из водителей, также пострадали двое детей. Об этом сообщает УГИБДД России по Тульской области.

Авария произошла в воскресенье, 15 сентября, на 160-м км автодороги «Крым». Легковой Renault под управлением 79-летнего мужчины врезался в Volkswagen, пишет газета «Тульские известия».

В результате столкновения водитель Renault скончался на месте. Также пострадали четырехлетний мальчик и 15-летняя девочка, которые находились во второй иномарке. Они были госпитализированы с различными травмами.

15 сентября в Ишиме (Тюменская область) внедорожник врезался в павильон на торговой базе «На Ковровой». Погибла 61-летняя женщина-продавец.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мужчина погиб в ДТП с грузовиком на трассе в Брянской области
Водитель погиб в ДТП с лосем в Вологодской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019