Музеи Москвы организовали площадки для школьных занятий

Московские музеи организовали площадки для обучения школьников математике, литературе, русскому языку и другим предметам. Об этом 16 сентября сообщается на сайте столичной мэрии.

Благодаря проекту «Учебный день в музее» школы могут проводить занятия в галереях и выставочных залах, пишет «Москва 24». Участие в нем принимают 16 культурных учреждений: музей-усадьба «Кусково», Музей космонавтики, музей-заповедник «Коломенское», Московский зоопарк, музей Скрябина, мемориальный музей и научная библиотека «Дом Н.В. Гоголя», Государственный биологический музей имени Тимирязева, Музей магистрального транспорта газа, Государственный музей А.С. Пушкина, музей-заповедник «Царицыно», галерея Ильи Глазунова, Музей обороны Москвы, Музей кино, Дарвиновский музей, музей имени Островского, дом-музей Марины Цветаевой.

В этом году к ним присоединились три новые: Музей истории ГУЛАГа, музей-квартира Сытина, Государственный центральный музей кино. Организовать там уроки можно будет уже в октябре.

К концу учебного года к проекту присоединятся Государственные музеи Высоцкого и Булгакова, Московский государственный музей Есенина, Дом-музей Пушкина, Мемориальная музей-квартира Солженицына. Кроме того, в Дарвиновском музее с этого года доступны уроки для учеников начальной школы, а в музее-заповеднике «Царицыно» — для учащихся с ограниченными возможностями по здоровью.

Для каждого предмета разработана собственная программа, темы уроков связаны с площадкой, где они проводятся, пишет «Федеральное агентство новостей». Основаны занятия на музейных коллекциях, а экспозиции будут использоваться для более глубокого изучения математики, химии, физики, иностранного языка, истории, литературы и других наук.

2 сентября сообщалось, что выше 500 тыс. школьников бесплатно посетили музеи Москвы за два года существования проекта «Музеи — детям».