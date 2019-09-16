Карантин ввели в Ростове из-за заболевания щенка

В Ростове-на-Дону введен карантин по лептоспирозу из-за выявления заболевания у щенка. Горожанам запрещено выводить питомцев к открытым водоемам.

К ветеринарам обратился житель частного сектора на улице Кобякова. Специалисты взяли анализы на лептоспироз, факт заболевания подтвердился. Об этом сообщает RostovGazeta.

В связи с угрозой распространения инфекционной болезни в городе введен карантин. На время его действия местным жителям запрещено выводить животных к открытым водоемам, а также использовать воду из водоемов для купания и питья питомцев.

Ранее в Ростове вводили карантин по орнитозу. Заболевание выявили у трех попугаев в частном секторе на улице Лакомова. За время действия ограничительных мероприятий специалисты предотвратили распространение болезни, в связи с чем карантин был снят.