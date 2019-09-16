Многодетного жителя Коми лишили родительских прав после смерти младенца

В Республике Коми лишили родительских прав мужчину, который ранее был признан виновным в убийстве своего семимесячного сына. Подсудимый был приговорен к 19 годам лишения свободы.

По данным правоохранительных органов, 25-летний житель села Большелуг поссорился с супругой и избил ее, а также четырех своих детей. Семимесячный ребенок от полученной травмы головы скончался на месте до приезда врачей. Семья состояла на профилактическом учете. По решению суда мужчина был приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом сообщает ИА FlashNord.

После вынесения приговора прокуратура обратилась в суд с иском о лишении мужчины родительских прав в отношении трех детей. Требования были удовлетворены судом.