Прямой эфир

Ассоциация менеджеров — о будущем управленческих профессий

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

1 октября 2019 года Ассоциация менеджеров проводит форум «Будущее управленческих профессий» в рамках цикла мероприятий, посвященных 20-летию организации. В этот же день в газете «Коммерсантъ» выйдет юбилейный, XX рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», который фиксирует последние тренды в области менеджмента и является индикатором профессионального успеха и признания деловым сообществом.

Вопросы к обсуждению:

  • В чем будет заключаться искусство управленца на смене эпох, когда экстенсивный рост далее невозможен?
  • Кто возьмет на себя ответственность за формирование новых профессий?
  • Какие технологии будут созданы для формирования питательной среды для развития профессиональных талантов?
  • Какое отражение новые профессии найдут в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров»?

В программе мероприятия — пленарная сессия и параллельных секции по профессиям: HR, коммуникации, маркетинг и стратегия, финансы.

Место проведения: МИА «Россия Сегодня», Зубовский бульвар, 4

Регистрация по ссылкеhttps://amrcommunity.timepad.ru/event/1056489/

Модератор пленарной сессии: Кирилл Токарев, телеведущий, РБК ТВ

Спикеры:

• Дмитрий Зеленин, президент-основатель Ассоциации менеджеров

• Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМа

• Давид Ян, президент и основатель ABBYY

• Василь Лацанич, президент «Билайна»

• Ассаф ал-Кураиши, глобальный вице-президент Unilever

• Александр Чуб, президент «Русские Башни»

• Александр Котт, режиссер, обладатель приза «Серебряный Георгий»

• Александр Чулок, НИУ «ВШЭ» (с докладом по результатам форсайт-исследования).

Генеральный партнер: «Аэрофлот»

Официальный партнер: СУЭК

Официальный партнер: «ВымпелКом»

Партнер: АФК «Система»

Партнер: Шереметьево

Генеральный информационный партнер: МИА «Россия сегодня»

Генеральный мультимедийный партнер: МИЦ «Известия»

Генеральный радиопартнер: Business FM

Стратегический информационный партнер: «Коммерсантъ»

Официальный партнер: АЭИ ПРАЙМ

Интеллектуальный партнер: «Российская газета»

Организационный партнер: «РБК. Конференции»

Информационные партнеры: ТАСС, «Комсомольская правда», Sostav.ru, АКПП, «Про бизнес», «Серебряный Лучник», БОСС, Finversia, «Право.ру», «Банковское обозрение», «МирТесен», CFO Russia, «Росспецмаш», Ассоциация финансовых инноваций, Business Exсellence, «Банки Сегодня», Rabota.ru, American Chamber of Commerce in Russia.

Ассоциация менеджеров — одно из ведущих деловых объединений России. Деятельность Ассоциации менеджеров нацелена на профессиональное развитие сообщества менеджеров, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса, интеграцию в глобальную экономику. Ассоциация менеджеров образована в 1999 году. За годы работы Ассоциация зарекомендовала себя как независимая экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее острым социальным и профессиональным вызовам, которые стоят перед руководством крупных российских предприятий, обществом и властью.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019