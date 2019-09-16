Ассоциация менеджеров — о будущем управленческих профессий

1 октября 2019 года Ассоциация менеджеров проводит форум «Будущее управленческих профессий» в рамках цикла мероприятий, посвященных 20-летию организации. В этот же день в газете «Коммерсантъ» выйдет юбилейный, XX рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», который фиксирует последние тренды в области менеджмента и является индикатором профессионального успеха и признания деловым сообществом.

Вопросы к обсуждению:

В чем будет заключаться искусство управленца на смене эпох, когда экстенсивный рост далее невозможен?

Кто возьмет на себя ответственность за формирование новых профессий?

Какие технологии будут созданы для формирования питательной среды для развития профессиональных талантов?

Какое отражение новые профессии найдут в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров»?

В программе мероприятия — пленарная сессия и параллельных секции по профессиям: HR, коммуникации, маркетинг и стратегия, финансы.

Место проведения: МИА «Россия Сегодня», Зубовский бульвар, 4

Регистрация по ссылке — https://amrcommunity.timepad.ru/event/1056489/

Модератор пленарной сессии: Кирилл Токарев, телеведущий, РБК ТВ

Спикеры:

• Дмитрий Зеленин, президент-основатель Ассоциации менеджеров

• Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМа

• Давид Ян, президент и основатель ABBYY

• Василь Лацанич, президент «Билайна»

• Ассаф ал-Кураиши, глобальный вице-президент Unilever

• Александр Чуб, президент «Русские Башни»

• Александр Котт, режиссер, обладатель приза «Серебряный Георгий»

• Александр Чулок, НИУ «ВШЭ» (с докладом по результатам форсайт-исследования).

Генеральный партнер: «Аэрофлот»

Официальный партнер: СУЭК

Официальный партнер: «ВымпелКом»

Партнер: АФК «Система»

Партнер: Шереметьево

Генеральный информационный партнер: МИА «Россия сегодня»

Генеральный мультимедийный партнер: МИЦ «Известия»

Генеральный радиопартнер: Business FM

Стратегический информационный партнер: «Коммерсантъ»

Официальный партнер: АЭИ ПРАЙМ

Интеллектуальный партнер: «Российская газета»

Организационный партнер: «РБК. Конференции»

Информационные партнеры: ТАСС, «Комсомольская правда», Sostav.ru, АКПП, «Про бизнес», «Серебряный Лучник», БОСС, Finversia, «Право.ру», «Банковское обозрение», «МирТесен», CFO Russia, «Росспецмаш», Ассоциация финансовых инноваций, Business Exсellence, «Банки Сегодня», Rabota.ru, American Chamber of Commerce in Russia.

Ассоциация менеджеров — одно из ведущих деловых объединений России. Деятельность Ассоциации менеджеров нацелена на профессиональное развитие сообщества менеджеров, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса, интеграцию в глобальную экономику. Ассоциация менеджеров образована в 1999 году. За годы работы Ассоциация зарекомендовала себя как независимая экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее острым социальным и профессиональным вызовам, которые стоят перед руководством крупных российских предприятий, обществом и властью.