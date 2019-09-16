Выставка наградного и подарочного оружия откроется в Саратове

В Саратовском областном музее краеведения 17 сентября пройдет презентация выставки «Наградное и подарочное оружие». Экспозиция из более чем 50 предметов коллекции Центрального музея Вооруженных сил РФ начинается с Гражданской войны, продолжается оружием участников Великой Отечественной войны и советских послевоенных руководителей Вооруженных сил.

Как сообщает региональное министерство культуры, ряд образцов подарочного охотничьего оружия относится к сфере увлечений государственных деятелей, но вместе с тем носит дипломатический характер. Это подарки генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу от президента Финляндии Урхо Калева Кекконена и первого секретаря Монгольской народно-революционной партии Юмжагийна Цеденбала, передает ИА «Взгляд-инфо». На выставке также есть парадная шпага, которую Центральный музей ВС СССР получил от начальника Генерального штаба ВС Бельгии генерал-лейтенанта Виворио в 1968 году. Посетители смогут увидеть хронику Парада Победы и документальные фильмы об истории оружия.

Саратовский областной музей краеведения — один из старейших краеведческих музеев России. Датой его основания считается 12 (24) декабря 1886 года.