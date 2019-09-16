Прокуратура проверит показанный детям в Екатеринбурге спектакль со сценой насилия

Прокуратура Свердловской области проверит информацию о сцене изнасилования, показанной во время спектакля «Ревизор» труппой псковского Театра драмы имени А.С. Пушкина на сцене Екатеринбурга. Об этом 16 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ведомства.

Какие-либо выводы в ведомстве назвали преждевременными.

Показ спектакля «Ревизор» проходил в рамках фестиваля «Реальный театр». По данным СМИ, в зале присутствовало много детей, в то время как в ходе постановки по сцене ходили обнаженные мужчины, а также был показан акт насилия главного героя комедии Н.В. Гоголя Ивана Хлестакова над его молодой женой.

Арт-директор «Реального театра» Олег Лоевский отметил, что у фестиваля была маркировка «18+», поэтому за присутствие в зале детей ответственны исключительно те, кто их туда привел.

«Мое мнение — соблюдайте законы. Если написано «18+», то и ведите на спектакль тех, кому 18+. <…> Вполне возможно, что пришел ребенок с мамой. Мама думает, что это классический «Ревизор», — заявил сказал Лоевский.

Ранее в конце августа в московском Театре.doc неизвестные сорвали показ спектакля «Выйти из шкафа» о гомосексуальности и каминг-ауте.