Строительство новых зданий запретили в центре Волгограда

На улице Мира в центре Волгограда ввели ограничение застройки. Территорию объявили охранной зоной.

Объектом культурного наследия регионального значения признали комплекс исторической застройки на улице Мира. Ее восстановили первой после Сталинградской битвы, также с улицы Мира началось формирование нынешнего облика города. В связи с этим власти города приняли решение, что облик улицы должен оставаться неизменным.

В границу охранной зоны вошли театр НЭТ, главпочтамт, планетарий, музыкальное училище и другие здания. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.Ру». На территории запрещены строительные работы, за исключением благоустройства и реставрации объектов культурного наследия. Также в охранной зоне нельзя размещать наружную рекламу и киоски.

Территория на площади Павших борцов, где ведется строительство храма, не вошла в охранную зону.