Прямой эфир

Строительство новых зданий запретили в центре Волгограда

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На улице Мира в центре Волгограда ввели ограничение застройки. Территорию объявили охранной зоной.

Объектом культурного наследия регионального значения признали комплекс исторической застройки на улице Мира. Ее восстановили первой после Сталинградской битвы, также с улицы Мира началось формирование нынешнего облика города. В связи с этим власти города приняли решение, что облик улицы должен оставаться неизменным.

В границу охранной зоны вошли театр НЭТ, главпочтамт, планетарий, музыкальное училище и другие здания. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.Ру». На территории запрещены строительные работы, за исключением благоустройства и реставрации объектов культурного наследия. Также в охранной зоне нельзя размещать наружную рекламу и киоски.

Территория на площади Павших борцов, где ведется строительство храма, не вошла в охранную зону.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Около 40 спортивных объектов построят за три года в Волгоградской области
Владельцы ветхого жилья Волгоградской области получат льготную ипотеку

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019