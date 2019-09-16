Коллеги вступились за подозреваемых в мошенничестве хирургов

В Нижегородской области коллеги сердечно-сосудистых хирургов Максима Кудыкина и Андрея Васягина, заключенных в СИЗО по подозрению в мошенничестве, выступили в их защиту. К петиции об изменении меры пресечения за сутки удалось собрать 4623 подписи.

«В 2015 году, спасая конечность пациента, они предложили ему приобрести стент у компании поставщика этого расходного материала. К сожалению, больница на тот момент стентами для периферийных артерий не располагала. Конечность была спасена, а пациент написал жалобу в соответствующие инстанции, и вот сейчас, спустя почти четыре года врачей внезапно задержали», — говорится в обращении.

Как отмечает ИА «НьюсНН», письмо направят генеральному прокурору РФ Юрию Чайке и президенту Союза «Национальная медицинская палата» Леониду Рошалю. По версии следствия, главный врач Балахнинской ЦРБ, будучи завотделом Приволжского федерального медицинского исследовательского центра, убедил пациента купить стент на сумму 181 тыс. рублей. При этом потерпевший имел право на бесплатное оборудование по программе обязательного медицинского страхования.

В мае суд в Санкт-Петербурге приговорил трех врачей Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья Роспотребнадзора к условным срокам и штрафу за взяточничество. Выяснилось, что за определенную цену врачи «находили» у пациентов профессиональные заболевания, которыми те не страдали. Всего медработники получили три взятки на общую сумму 260 тыс. рублей.