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Внедорожник врезался в павильон на торговой базе в Ишиме

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В Ишиме (Тюменская область) внедорожник врезался в павильон на торговой базе «На Ковровой». Погибла продавец.

Как сообщили Megatyumen.ru в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, автомобиль Jeep Grand Cherokee врезался в стоящие машины Lifan и Skoda Fabia, а затем в металлический контейнер, где находилась 61-летняя женщина-продавец. От полученных травм она скончалась.

В пресс-службе регионального департамента здравоохранения порталу рассказали, что 47-летний водитель был доставлен в приемное отделение больницы с черепно-мозговой травмой. Сейчас он находится в отделении травматологии.

По предварительной информации, мужчине стало плохо за рулем и он потерял сознание. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

16 сентября в Красноярском крае автобус с пассажирами съехал в кювет. По предварительным данным, пострадали 11 человек.

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