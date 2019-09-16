В Подмосковье прошел крестный ход в память о княгине Елизавете Федоровне

В Подмосковье 15 сентября крестным ходом почтили память великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой. Мероприятие собрало около 3 тыс. паломников, сообщает «Российская газета».

Маршрут крестного хода, приуроченного к 155-летию со дня рождения святой преподобномученицы, был разработан Фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».

Участники мероприятия вышли из подмосковного поселка Ильинское, где Елизавета Федоровна с мужем, великим князем Сергеем Александровичем, проводила лето. Затем крестоходцы переправились через Москву-реку и прошли до поселка Усово, где находилась зимняя резиденция четы.

«Вспоминая сегодня людей, которые много сделали для своего народа, хочется обратить внимание на то, что путем благотворительности, мира, любви можно разрешить многие социальные проблемы», — отметила председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

Елизавета Федоровна Романова, урожденная принцесса Гессен-Дармштадтская, после гибели мужа в 1905 году пошла служить сестрой милосердия. Она основала уникальную Марфо-Мариинскую обитель в Москве, лично помогала нуждающимся и больным, оказывала помощь раненым солдатам в Русско-японскую и Первую мировую войну. В 1918 году большевики сбросили ее и ее родных в шахту в Алапаевске. Оттуда ее прах впоследствии был доставлен в Иерусалим, где и захоронен в 1921 году.