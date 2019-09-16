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В КНР назвали российско-китайские отношения образцом партнерства

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Фото: ТАСС/Артем Иванов
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Любые попытки «вбить клин» между Россией и Китаем обречены на провал, заявила в понедельник, 16 сентября, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. По ее словам, отношения России и КНР — образец партнерства крупных держав.

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«Мы делаем ставку на диалог, а не на конфронтацию, на партнерство, а не на альянс, а также не действуем против третьих стран. Наши отношения стали великими и прочными», — цитирует ТАСС Хуа Чуньин.

Также она позитивно оценила точку зрения российского МИДа на отношения двух стран.

«Отношения Китая и России выстояли перед изменениями на международной арене, они обладают большой жизненной силой, и перед ними широкие перспективы», — сказала Хуа Чуньин.

Ранее, 13 сентября, глава МИД России Сергей Лавров дал оценку российско-китайскому партнерству в интервью газете «Труд». Он отметил, что «с коллегами из КНР у российской стороны давно установились конструктивные, доверительные и товарищеские отношения».

5 сентября в интервью «Известиям» Лавров заявил, что отношения России и Китая «вышли на беспрецедентно стратегический уровень».

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