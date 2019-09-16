В Астраханской области вывели разноцветные арбузы

Селекционеры в Астраханской области вывели арбузы различных форм, цветов и вкусов. Об этом рассказал в интервью «РИА Новости» губернатор региона Игорь Бабушкин в понедельник, 16 сентября.

«Я вот в этом году попробовал арбуз с белой мякотью и разными привкусами. Самый интересный был с привкусом ванили», — сказал он.

По словам губернатора, ассортимент этой бахчевой культуры будет увеличиваться. Такие арбузы уже есть на прилавках в Астраханской области. Однако понадобится несколько лет, чтобы выйти на рынки других регионов. «Необходимо несколько лет, чтобы люди узнали, что есть такой продукт и он вкусный и безопасный», — пояснил губернатор.

Бабушкин занял пост временно исполняющего обязанности главы Астраханской области три месяца назад. В единый день голосования 8 сентября он победил на выборах губернатора, набрав более 75,64% голосов.

В начале августа научный руководитель селекционно-семеноводческого предприятия по овощным и бахчевым культурам Сергей Соколов рассказал об особенностях выращивания арбузов без косточек, которые набирают популярность у потребителей. По его словам, у них могут быть мелкие белые семена, которые нежизнеспособны. Семена таких бахчевых каждый год получают заново по особой технологии путем скрещивания определенных сортов.