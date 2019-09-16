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Самый большой в России Центр фехтования открылся в Новосибирске

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В Новосибирске торжественно открылся крупнейший в стране Центр фехтования Станислава Позднякова. В 2020 году там пройдут первые крупные соревнования — чемпионат России.

Строительство двухэтажного здания началось в 2017 году при поддержке правительства региона. Стоимость объекта составляет около 240 млн рублей, отмечает vn.ru.

«Уверен, что с появлением таких уникальных условий у наших фехтовальщиков появятся новые возможности для роста», — заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Президент Олимпийского комитета Станислав Поздняков сообщил, что уже в следующем году олимпийская сборная России проведет в новом центре учебно-тренировочные сборы перед летними Олимпийскими играми в Токио – 2020.

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