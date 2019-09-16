Петра Мамонова выпишут из больницы после операции на сердце

Музыканта Петра Мамонова, перенесшего операцию на сердце, в понедельник, 16 сентября, выпишут из больницы. По словам его жены Ольги, медицинское вмешательство прошло «изумительно», передает «РИА Новости».

«Он чувствует себя хорошо, я его даже таким не помню. Всё замечательно», — цитирует ее «Газета.ру».

Это была вторая, плановая операция. Первая была сделана двумя неделями раньше после того, как музыканта госпитализировали с инфарктом. После этого он две недели провел дома, затем снова отправился в больницу.

Мамонов — основатель и лидер рок-группы «Звуки Му». Также он играл в фильмах «Такси-Блюз» и «Остров» Павла Лунгина и в нескольких других, выступал с моноспектаклями и пробовал себя в качестве режиссера театральных постановок, выпустил несколько книг.